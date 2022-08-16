Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti
Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında ölen 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad’in de akrabalarının olduğu öğrenildi. Yangında, Emad’in üçü çocuk 6 akrabasının da hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır’ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad’in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Açıklama, Mısır’da televizyonda yayınlanan bir müzik programıyla çocuk yaşta ünlenen şarkıcı Miretya Emad’in kendisi tarafından sosyal medya hesabından yapıldı.
Emad açıklamasında teyzesi, iki kuzeni ve kuzeninin yaşları 3 ila 5 arasında değişen 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti.
Giza kentinde Pazar günü yapılan ayin sırasında, ilk belirlemelere göre elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla başlayan yangında 41 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 15’nin çocuk olduğu ifade edilmişti.
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