O bölgeye silahlı saldırı düzenlendi, 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:24
O bölgeye silahlı saldırı düzenlendi, 12 kişi hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 10 Temmuz'da Agatu bölgesinde düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.


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