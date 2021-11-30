Pakistan’da sis zincirleme kazaya neden oldu
Pakistan’da sis nedeniyle otoyolda yaşanan zincirleme kazada en az 30 araç birbirine girdi.
Pakistan’da etkili olan sisli hava zincirleme kazaya neden oldu.
Ülkenin Sheikhupura kenti yakınlarında M2 otoyolunda en az 30 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazanın ardından, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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