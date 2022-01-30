Peru’da çevre felaketi ile ilgili dava
Peru'da yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısı gerçekleşti. Çevre kirliliğinden sorumlu tutulan İspanyol Repsol şirketin yöneticilerine dava açıldı.
Peru, Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle İspanyol Repsol şirketi yöneticilerine yurtdışı çıkış yasağı getirdi.
DAVA AÇILDI
Savcılık, açıklamasında, çevre kirliliğinden sorumlu tutulan yöneticiler hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını hatırlattı. Tonga’daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar, bu sırada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı “Mare Doricum” tankerinden altı bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu’na sızmasına yol açmıştı. Peru’nun Repsol şirketine ait La Pampilla Rafinerisi’nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.
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