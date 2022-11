Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:07

ABD'de yeni bir bağımsız araştırmaya göre, Not Your Mother's ve Church & Dwight Co.'nun Batiste'i de dahil olmak üzere en çok satan kuru şampuanların kansere neden olan kimyasal yüksek düzeyde benzen içerdiği ortaya çıktı.

Bu durum, Unilever'in Ekim ayında ürünlerini raflardan çekmesine sebep oldu.

New Haven, Connecticut merkezli bir analitik laboratuvarı olan Valisure, 34 sprey kuru şampuan markasından 148 partiyi test etti ve yüzde 70 oranında benzen içerdiğini tespit etti. Bu kimyasal madde lösemi gibi bazı kan kanserlerine neden olabiliyor. Şirket, Pazartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bir dilekçe sunarak bu maddeyi içeren ürünlerin toplatılmasını talep etti.

Sonuçlar, ABD genelinde eczanelerde ve marketlerde reçetesiz satılan ürünlerin daha önce tespit edilmemiş sağlık riskleri taşıyabileceğine dair endişeleri artırıyor. Valisure geçtiğimiz yıl popüler sprey güneş kremlerinde, ter önleyicilerde ve el dezenfektanlarında benzen buldu. Mağazalar bu ürünleri raflardan çekerken, düzenleyiciler ve üreticiler karmaşık bir tedarik zincirinde fark edilmeden safsızlıkların kayıp kaymadığını daha yakından inceliyor.

EN TEHLİKELİSİ NOT YOUR MOTHERS

Kuru şampuanlar arasında en yüksek benzen seviyeleri, "temiz, kaliteli içerikleri" ile öne çıkan Not Your Mother's adlı popüler bir markada bulundu. Yüksek benzen seviyesine sahip olduğu tespit edilen diğer markalar arasında Batiste, Sun Bum ve John Paul Mitchell Systems yer almaktadır. Valisure'nin dilekçesi, Unilever'e ait Dove, Suave ve Bed Head'in yanı sıra Procter & Gamble Co.'ya ait Pantene ve Herbal Essences gibi yüksek benzen nedeniyle zaten geri çağrılmış olan kuru şampuanları içermemektedir.

Araştırmaya göre Valisure'ın bazı kuru şampuanlarda bulduğu benzen seviyeleri -yıkama aralarında saçları tazelemek için kullanılan- laboratuvarın daha önce test ettiği tüm kişisel bakım ürünlerinden önemli ölçüde daha yüksektir.

YORUMLARA YANIT VERMEDİLER

Batiste'nin benzen açısından test edilip edilmediği sorulduğunda Church & Dwight sözcüsü, şirketin daha önce içerik tedarikçileriyle ürünlerinin bu kimyasalı içermediğini teyit ettiğini ve Valisure'nin dilekçesini değerlendireceğini söyledi.

Not Your Mother's, Sun Bum ve John Paul Mitchell Systems yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.