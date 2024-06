Putin'in limuzinine yoğun ilgi: Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunun ikinci durağında Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti.

Putin, Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyarette Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalandı.

The Russian President's Aurus car made a splash in Vietnam as people gathered to take photos with it upon Putin's arrival in Hanoi for a state visit



