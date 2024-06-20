Putin'in limuzinine yoğun ilgi: Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Vietnamlılar, ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak tasarlanan yerli üretim makam aracı Aurus Senat L700 marka limuzine yoğun ilgi gösterdiler.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:35
Putin'in limuzinine yoğun ilgi: Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunun ikinci durağında Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti.

Putin, Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyarette Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalandı.

 

Vietnamlılar, ülkeyi ziyaret eden Putin için özel olarak tasarlanan yerli üretim makam aracı Aurus Senat L700 marka limuzine yoğun ilgi gösterdiler.

Başkanlık sarayının dışına park edilen araca hem konut personeli hem de polis memurları yaklaşarak, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Daha önce Putin'in, Pyongyang ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir başka Aurus otomobil hediye ettiği biliniyordu. Bu,Kim Jong-un'a hediye edilen ikinci otomobil oldu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Jong-un'un Putin'e teşekkür ettiğini belirterek, "Yoldaş Kim Jong-un hediye olarak alınan arabanın özelliklerini çok takdir etti, harika bir araba verdiği için Yoldaş Başkan Putin'e bir kez daha minnettarlığını ifade etti" ifadelerini kullandı.

 


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