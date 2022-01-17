Reuters, Maliye Bakanı Nebati'yi yazdı: 'Fırtınanın ortasında'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili yayınlanan Reuters analizinde görüşlerine yer verilen "hükümete yakın bazı kaynaklar" endişelerini dile getirdi.
İngiliz haber ajansı Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye ilişkin "Türkiye'nin yeni maliye bakanı fırtınanın ortasında" başlıklı bir analiz hazırladı.
Nebati’nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" gibi sözlerine de yer verilen analizde AKP’li bazı kaynakların endişeli olduğu ve daha piyasa dostu bir figür beklediği aktarıldı.
Nebati iki hafta önceki "Ortodoks politikaları bir kenara bıraktık, şimdi heterodoks politikalar" açıklamasına dikkat çekilen analizde, Maliye Bakanı'nın, enflasyonla mücadelenin daha düşük değil daha yüksek oranlar gerektirdiğini söyleyen ana akım ekonomi teorisine aykırı olan oran indirimlerine atıfta bulunduğu kaydedildi.
Reuters'a konuştuğu belirtilen "hükümete yakın bazı kaynakların bile", Türkiye’nin böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için daha piyasa dostu bir figür seçilmesine dair görüşlerini ilettikleri belirtildi.
Nebati’nin söylemlerinin analiz edildiği haberde bazı iktidar kaynaklarının da Nebati ile ilgili endişe içinde oldukları aktarıldı.
Görüşünü almak üzere Nebati'ye ulaşamadıklarını kaydeden Reuters, Maliye Bakanlığı sözcüsünün sorulara yanıt vermediği ve Erdoğan'ın ofisinin yorum talebine henüz geri dönüş yapmadığı belirtildi.
Reuters'a demeç verenAKP'den üst düzey bir yetkili, Nebati'nin küresel yeni düzenlemeler uyguladığını, cumhurbaşkanı ile yakın çalıştığını ve liranın çöküşünü engellediğini söyledi. Yetkili, "Bazı karamsar yorumlar yapılıyor ancak Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.
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