Rus muhalif Yavlinski, nükleer savaşın 'gerçek bir tehdit' olduğunu söyledi
Rus muhalif siyasetçi Grigori Yavlinski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'ya yönelik nükleer tehditlerinin "blöf" olmadığını savunarak, Ukrayna'da "acil ateşkes" çağrısında bulundu.
Rus muhalif siyasetçi ve Yabloko Partisi'nin kurucusu Grigori Yavlinski, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Newsweek'e demeç verdi.
Putin'e eleştirileriyle gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'ya yönelik nükleer tehditlerinin "gerçek" olduğunu savundu.
Yavlinski, "Putin'in nükleer tehdidinin gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu tür bir silah o kadar ciddi bir şey ki... Bu sadece laf değil, mevcut durumda dikkate almanız gereken gerçek bir faktör. Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.
Yavlinski, kendi ulusu için Ukrayna'daki savaşı "kendi kendine dayatılan bir nükleer saldırıya benzer" olarak tanımladı.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ateşkes çağrısında bulunan Yavlinski, "binlerce insan öldürülmeden önce" ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
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