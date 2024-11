Rus savaş gemilerine İHA saldırısı

Ukrayna, Rusya’ya ait stratejik hedeflere dron saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sabah saatlerinde Rus donanmasına ait gemilerin bulunduğu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk limanına dron saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna istihbarat kaynakları da saldırı sonucunda Hazar Deniz Filosu’ndaki ‘Tataristan’ ve ‘Dağıstan’ isimli savaş gemilerinde hasar oluştuğunu açıkladı. İstihbarat açıklamasında Hazar Deniz Filosu’nun daha önce Ukrayna’ya ait Herson ve Zaporijya topraklarına füze saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

Over 1,000km from #Ukraine, Ukrainian drones have attacked the Russian naval port in city of Kaspiysk in Russia's Republic of Dagestan - drones targeted ships in the harbour.



Illustrating how vulnerable Russia is to attack, the naval port was only completed in 2021. The red sq… pic.twitter.com/qz5kGflSJX