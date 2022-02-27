Rusya güçleri başkent çevresini kuşatırken Ukrayna birlikleri önceki gece saldırıları püskürttü

27 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Kiev’in ortasından geçen Dinyeper Nehri’nin doğu yakasındaki mahallelere yaklaşan Rus kuvvetlerinin Kiev şehir merkezinin bulunduğu batı yakasına geçme ihtimalini önlemek için, Dinyeper Nehri’ndeki köprüler ulaşıma kapatıldı.

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri Ruslar’ın ele geçirme ihtimaline karşı korumaya aldıklarını, bu nedenle, bu köprülerden nehrin batı yakasına geçmeye çalışan araçlara uyarısız ateş açılacağını belirtti. Kiev’deki sokağa çıkma yasağı ise gece 22’den, akşam 17’ye çekildi. Böylelikle, Kiev’de saat 17’den sabah saat 8’e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

MELİTOPOL’E GİRDİLER

Rus kuvvetleri, savaşın ikinci gününde Kiev’i batıdan kuşatmaya başlamıştı. Doğudaysa, Sumi ilinin olduğu bölgeden Rus-Ukrayna sınırını geçen Rus kuvvetleri, yol üzerindeki şehirlerin yakınından geçerek Kiev yönüne doğru ilerledi ve şehrin doğu bölgesindeki kenar mahallelere ulaştı. Güneydeyse Rus uçakları, önceki gece Kiev’in merkezine 35 km mesafedeki Vasilkov ilçesine özel birlikler indirdi. Bu birlikler, Kiev-Odessa yolu üzerindeki Vasilkov ilçesinde sokak çatışmalarına girişti. Ancak, sabaha karşı süren çatılmalar sonucunda, Ukrayna kuvvetleri Rus birliklerinin saldırısını püskürttü. Kiev’e batı yönünden ilerleyen Rus zırhlı birlikleriyse, merkeze altı kilometre kala durduruldu ve bozguna uğratıldı. Ancak Kiev’e batı yönünden gelebilecek diğer saldırılar karşı önlem olmak üzere, başkent Kiev’i ülkenin batısına bağlayan karayolu üzerindeki bir köprü havaya uçuruldu. Böylelikle Kiev’in batıdaki şehirlerle doğrudan karayolu bağlantısı kalktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, dün sabah saatlerinde başkentin Ukrayna güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu, ancak şehirde çok sayıda Rus sabotaj timinin olduğunu söyledi. Kiev’de önceki gece kılık değiştirmiş Rus askerleriyle Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşanırken sabah aatlerine kadar, şehirde makineli tüfek sesleri duyulmuştu. Öte yandan Rusya birliklerinin Melitopol kentini ele geçirdiği haberleri de gündeme yansıdı. 150 bin nüfuslu Melitopol, ülkenin güneydoğusunda.

198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna yönetimi, savaşın ilk iki günü içinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Ukrayna Sağlık Bakanı Oleg Lyaşko savaşın ilk iki gününde 198 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlardan üçünün de çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca Ukrayna, 3500 Rus askerinin öldüğünü savundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise dün öğleden sonra yaptığı konuşmada, ordusunun başkent Kiev’de ve ülkenin diğer bölgelerinde denetimi elinde tuttuğunu, Rusya’nın Kiev’de kendisine bağlı bir kukla siyasetçiyi işbaşına geçirme planının başarısız olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı, Kiev’de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

SIĞINAKTA HAYATA TUTUNUŞ

Kiev’de önceki gece de saldırı korkusuyla birçok kişi sığınaklardaydı. Hamile bir kadının sancılarının aniden başlaması üzerine çevredekilerin yardımıyla sığınakta doğum yaptığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu. Diğer yandan, Herson kentinde de sığınaklarda iki bebeğin önceki gece dünyaya gözlerini açtığı kaydedildi.