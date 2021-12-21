Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sıkı temas halindeyiz

21 Aralık 2021 Salı, 11:01

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da bugün Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler başladı. İki gün sürecek görüşmelerde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye hükümeti, Suriye silahlı muhalefeti ve BM’den temsilciler yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre; gazetecilere konuşan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, "Türk partnerlerimizle kuzeydeki, kuzeybatıdaki durumu düzeltmek için sıkı temas halindeyiz. Türk tarafı tüm yükümlülüklerini yerine getirmedi, ancak bu sürece aktif şekilde katkıda bulunmak istediklerini görüyoruz" dedi. Lavrentyev, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması için önkoşulların mevcut olduğunu ifade etti.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, önemli bir kısmı hala silahlı oluşumların elinde kalan tek yer. Bölgede 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. İdlib’de Türk ordusuna ait gözlem noktaları bulunuyor, Rusya ve Türkiye liderlerinin 5 Mart 2020’de Moskova’da vardığı anlaşmalar doğrultusunda ortak devriyeler gerçekleştiriliyor.