Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne baskın

Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 08.12.2024 - 15:48

İran devlet televizyonunun (IRIB) haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, İran'ın Şam Büyükelçiliğine baskın düzenledi.

IRIB, silahlı grupların Suriye'nin batısındaki ilerleyişine öncülük eden HTŞ'ye atıfta bulunarak, “İran büyükelçiliğinin, şu anda Suriye'nin büyük bölümünü kontrol eden gruptan farklı bir silahlı grup tarafından yakındaki dükkanlarla birlikte basıldığı söyleniyor” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın el-Arabiya kanalı tarafından paylaşılan elçilik binasının içinden çekilen görüntülerde, saldırganların bina içindeki mobilya ve belgeleri karıştırdığı ve bazı pencerelere zarar verdiği görülüyor.

İRAN: BÜYÜKELÇİLİK BİNASI BOŞALTILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagheri, İranlı diplomatların herhangi bir saldırıdan önce sabahın erken saatlerinde büyükelçiliği boşalttıklarını söyledi.

“TÜRBELERE ZARAR VERİLMEYECEK”

IRIB, HTŞ'nin, Suriye'deki Şii milisler için de bir inanç merkezi olan Şam'daki Seyide Zeynep ve Seyide Rukkaya türbelerine zarar verilmeyeceğini garanti ettiğini kaydetti.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, türbelerdeki tüm İranlı görevlilerin, Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinden önce İran'a döndüğünü yazdı.