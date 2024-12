Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne baskın

İran devlet televizyonunun (IRIB) haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, İran'ın Şam Büyükelçiliğine baskın düzenledi.

IRIB, silahlı grupların Suriye'nin batısındaki ilerleyişine öncülük eden HTŞ'ye atıfta bulunarak, “İran büyükelçiliğinin, şu anda Suriye'nin büyük bölümünü kontrol eden gruptan farklı bir silahlı grup tarafından yakındaki dükkanlarla birlikte basıldığı söyleniyor” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın el-Arabiya kanalı tarafından paylaşılan elçilik binasının içinden çekilen görüntülerde, saldırganların bina içindeki mobilya ve belgeleri karıştırdığı ve bazı pencerelere zarar verdiği görülüyor.

The Iranian embassy in Damascus, the capital of Syria, was damaged following the collapse of President Bashar al-Assad’s government.#Syria #Damascus #Iran #Tehran



Read more: https://t.co/Ut31g2lc97 pic.twitter.com/0SOAXFOSIg