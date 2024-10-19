Sigaranın, öldükten sonra da devam eden bir etkisi keşfedildi!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:30

Güncelleme: 19.10.2024 - 16:35

Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere'de gömülmüş insan kalıntılarını inceleyerek, tütünün, kemikler üzerindeki derin etkisini ve kırık riskinin artması gibi kemikle ilgili durumlarla bağlantısını ortaya çıkardı.

Çalışma, tütünün yaklaşık 500 yıl önce Batı Avrupa'ya girişinin insan iskelet yapısında nasıl önemli değişikliklere yol açtığını vurguluyor.

Arkeologlar, bir iskeletin sigara içen birine ait olup olmadığını belirlemek için diş kanıtlarına dayanıyor, pipo kullanımının neden olduğu lekeleri veya aşınmayı arıyorlardı. Ancak, dişler eksik olduğunda ya da günümüze ulaşmadığında bu yöntem genellikle etkisiz kalıyordu.

Leicester Üniversitesi ekibi, bilinen tütün kullanıcılarının ve sigara geçmişi bilinmeyenlerin 323 kortikal kemiğini, yani kemiklere güç veren yoğun dış tabakayı inceledi.

Kütle spektroskopisi kullanarak kemiklerin moleküler bileşimini analiz eden araştırmacılar, sigara içenlerin kemiklerini içmeyenlerden ayıran 45 farklı moleküler özellik belirledi.

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmada şunlar kaydedildi:

“Tütün tüketimi, insan kemiklerinde, tütün tüketimi bilinmeyen bireylerde kullanımını belirlemeye yetecek kadar belirgin bir metabolik kayıt bırakır. Arkeolojik insan iskeleti kalıntıları, tütün kullanımıyla ilişkili hastalıklar da dahil olmak üzere geçmiş patolojik ve sağlık koşullarını incelemek için kullanılabilecek doğrudan kanıt sağlama potansiyeline sahiptir.”

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Sarah Inskip ise şunları söyledi:

“Araştırmamız, geçmişte tütün kullanmış ve kullanmamış kişilerin kemiklerinin moleküler özelliklerinde önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, tütün kullanımının iskeletlerimizin yapısını etkilediğini göstermektedir. Devam etmekte olan araştırmamız bu farklılıkların nasıl ortaya çıktığını anlamayı amaçlamaktadır; bu da tütün kullanımının neden belirli kas-iskelet sistemi ve diş rahatsızlıkları için bir risk faktörü olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.”

Sigaranın akciğer, mesane ve boğaz kanserlerinin yanı sıra inme ve koroner arter hastalığı risklerinin artması gibi yumuşak dokular ve organlar üzerindeki zararlı etkileri iyi belgelenmiş olsa da, kemikler üzerindeki etkisi daha az incelenmiştir.

Sigara içmek, düşük kemik yoğunluğu, kırık riskinde artış ve periodontitis gibi kemikle ilgili durumlarla ilişkilendirilmiştir. Bu araştırma sadece sigara içmenin tarihsel yaygınlığına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda tütünün insan sağlığı üzerindeki kapsamlı ve kalıcı etkisinin altını çiziyor ve bu yaygın alışkanlığın iskelet üzerindeki sonuçlarına dair değerli bilgiler sunuyor.