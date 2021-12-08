Son dakika | Pfizer-BioNTech, yeni aşı için tarih verdi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:09

Koronavirüsün yayılmaya devam eden endişe verici son varyantı Omicron karşısında eldeki aşıların ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri sürerken Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3'üncü dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu.

Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.

"GÜÇLENDİRİCİ DOZLARA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Öte yandan Pfizer İngiltere Müdürü Ben Osborn, İngiltere'nin Covid-19 aşı kampanyasının birinci yıl dönümünde verdiği röportajda, "Bilim ve veriler bize gösteriyor ki önümüzdeki birkaç yıl boyunca yetişkin nüfusumuzda bir miktar güçlendirici dozlara ihtiyacımız olacak" dedi.

İnsanların güçlendirici aşılara ne kadar süre ihtiyaç duyacakları sorusu üzerine Osborn, "Bence uzun yıllar açısından bunu söylemek zor çünkü hiçbirimiz virüsün zamanla nasıl gelişeceğini tahmin edemeyiz" yanıtını verdi.