Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları değerlendirildi.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 20:18
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler