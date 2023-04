Trump’tan Çin lideri Şi’ye 'zeki', ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ye 'aptal' yakıştırması

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:36

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:36

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için "zeki" ifadesini kullanırken kendisine Afganistan’dan çekilme planlamasında Amerikan ekipmanlarının bu ülkede bırakılmasını tavsiye eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’yi "aptal" olarak niteledi.

Trump’ın Fox News televizyonuna verdiği mülakatta ilginç diyaloglar yaşandı.

Mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme sürecini oldukça kötü yönettiğini ve yönetimin bunun için de kendisini suçladığını söyleyen Trump, "Benimle bir alakası yoktu. Ben de çıkacaktım ama güçlü ve itibarlı bir şekilde çıkacaktım" dedi.

Trump, kendisi görevde olsaydı çok daha hızlı çekileceklerini, arkada ekipman ve ABD vatandaşlarını bırakmayarak çıkmış olacaklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı, "Arkada rehinler bıraktık, çok sayıda Amerikalı arkada kaldı. Bu sayı düşündüğünüzden fazla. Orada 13 askerimiz öldü. Çok kötü yaralananlar oldu. Kolları ayakları kopmuş, yüzleri parçalanmış askerler vardı. Bu adamın çekilmesi böyleydi. Oradan itibarlı ve güçlü bir şekilde çıkacaktık" diye konuştu.

Generallerden çekilirken oradaki ekipmanın tamamının getirilmesini istediğini belirten Trump şöyle devam etti:

"Onlara her çiviyi, her çadırı bile istediğimi söyledim. 'Çadırları çıkarmak oldukça zor.' dediler bana. Çadırları, tankları, uçakları, her şeyin getirilmesini istediğimi söyledim. Hatta Milley gibi birkaçı benimle bu konuda mücadele etti. 'Efendim ekipmanı arkada bırakmak daha ucuz.' dedi. Ben de o zaman '100 milyon dolarlık uçağımız var. Orada duruyor, tek ihtiyacı yakıt. Jet yakıtı koyun ve tüm ekipmanı Pakistan’a, diğer yerlere veya ülkeye getirin. Şimdi siz bana orada 100 milyon dolarlık uçağı bırakmanın daha ucuz olduğunu mu söylüyorsunuz?’ dedim. İşte böyle aptallarla uğraşıyorduk. Geride 85 milyar dolarlık ekipman bıraktılar. Arkada ABD vatandaşlarını bıraktılar, askeri önce çıkardılar. Asker en son çıkar”

ÇİN LİDERİ İÇİN "ZEKİ" VE "HAYATI YAŞAMIYOR" YORUMU

Çin ile ilişkiler ve Çin Devlet Başkanı Şi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Şi için de ilginç bir portre çizdi.

Trump, "Şi oldukça zeki biri. Tüm Hollywood’u dolaşın Başkan Şi’nin rolünü oynayacak birini bulamazsın. Onun gibi biri yok" dedi.

Şi ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Trump, Çin lideri ile her şeyin oldukça ciddi olduğunu ve asla oyun ve eğlenceye yer olmadığını söyledi.

Kendisini Broadway’da bir maça götürmek istediğini ancak Çinli liderin kabul etmediğini anlatan Trump, "Her şeyi işti. Bunlar oyuncu biliyorsunuz. Onu seviyordum. Evet hayatı pek yaşamıyordu ama böyle olmayı seviyordu" diye konuştu.

KUZEY AKIM BORU HATTINI ABD PATLATTI İMASI

Kuzey Akım boru hattının patlatılmasının arkasında kimin olduğu sorusuna ise Trump, "Ülkemi zora sokmak istemem. O nedenle cevap veremem. Kim olduğunu söyleyemem ama kim olmadığını söyleyebilirim. Rusya değildi. Ne diyorlar 'Rusya kendi boru hattını patlattı.' diyorlar" yanıtını verdi.