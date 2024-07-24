Türkiye'den 'Pekin Beyannamesi' açıklaması

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:57

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:57

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, El Fetih, Hamas ve Filistin Halkının Kurtuluş Cephesi örgütleri ile birlikte, 14 Filistinli örgütün birlikte imzaladığı Pekin Beyannamesi hakkında resmi açıklama yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin arabuluculuğu sonucu gerçekleşen anlaşma, birleşik bir Filistin hükümetinin kurulması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.

Görüşmelere katılan üst düzey Hamas yetkilisi Hüsam Bedran, anlaşmanın “Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına yönelik olumlu bir adım” olduğunu söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

24 Temmuz günü yayınlanan açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Filistinliler arası uzlaşı sürecine ÇHC’nin katkılarını takdirle karşılıyoruz” sözleriyle Çin’in, barış sürecine olan desteğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan açıklamanın devamı şu şekilde;

“İsrail’in Gazze’deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha da artmıştır. Pekin’de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.“

KATZ ÖFKELİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israil Katz, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir gönderi paylaştı.

Gönderisinde Filistin Yönetimi Başkanı Muhammed Abbas’a yüklenen Katz, “Abbas, terörizmi reddeceğine katil tecavüzcüler olan Hamas’ı kucakladı ve gerçek yüzünü göstermiş oldu” diyerek Filistin Yönetimi Başkanı’nı kınadı.

Gönderisinin devamında Katz, “Bu bildiri gerçekleşmeyecek, çünkü Hamas’ın yönetimi yok edilecek. Abbas sadece Gazze’yi uzaktan izleyebilecek” açıklamasını yaptı.