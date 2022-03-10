Uçaktan paylaşıldı: Acilen Antalya'ya geliyor
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya'ya gelmek üzere yola çıktı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya’ya gelmek için yola çıktığını duyurdu.
Grossi, “Ukrayna'nın nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadelerini kullandı.
IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya’nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil nükleer santrallarındaki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.
İlgili Haberler
- Avrupa borsaları Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesinde geriledi
- İngiltere'den Rusya'ya yönelik spor dünyasını sarsacak yaptırım kararı
- Kemal Okuyan yanıtladı: Rusya-Ukrayna savaşı nereye evriliyor?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'e ret, Ali Erbaş'a kabul
- THY'den yeni Ukrayna ve Moldova kararı
- Kadınlar 8 Mart'ı zeybek oynayarak kutladı
- Covid-19'da Omicron uyarısı
- Balık fiyatlarında artış!
- İzmir’in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı’nda açıldı
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor