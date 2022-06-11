Ukrayna'dan 'mühimmat' açıklaması

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:19

Ukrayna'nın askeri istihbarat başkan yardımcısı, Ukrayna'nın cephede Rusya'ya karşı kaybettiğini ve şu anda Rusya'yı uzak tutmak için neredeyse yalnızca batıdan gelen silahlara bağımlı olduğunu söyledi.

Ukrayna askeri istihbarat başkan yardımcısı Vadym Skibitsky Guardian'a verdiği demeçte “Bu artık bir topçu savaşı. Cephe hatları artık geleceğin kararlaştırılacağı yer ve topçu açısından kaybediyoruz" dedi.

Skibitsky, "Artık her şey Batı'nın bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın bir topçu parçasına karşılık Rusya 10 ila 15 topçu parçasına sahip. Batılı ortaklarımız bize sahip olduklarının yaklaşık yüzde 10'unu verdiler” diye konuştu.

Skibitsky'ye göre Ukrayna günde 5.000 ila 6.000 top mermisi kullanıyor. Askeri istihbarat başkan yardımcısı, topçu mermilerinden ateşlenen mühimmat hakkında, "Topçu mühimmatımızın neredeyse tamamını tükettik ve şimdi 155 kalibrelik NATO standart mermileri kullanıyoruz. Avrupa aynı zamanda daha düşük kalibreli mermiler de teslim ediyor, ancak Avrupa tükendikçe bizdeki mühimmat miktarı da azalıyor" ifadelerini kullandı.