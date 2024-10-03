Ülkesine dikkat çekti: 'Ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:56

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:56

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurmasının ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine acı haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail ordusunun, kara saldırısı başlattığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 8 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.