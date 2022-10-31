Ümit Nazmi Hazır: 'Rusya'nın rahatsızlığı, tahılın bahsedildiği gibi düşük gelirli ülkelere yapılmaması'

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya’nın önceki gün tahıl anlaşmasını askıya alma kararı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Moskova’yı gıda konusunu “silah” olarak kullanmakla suçladı.

Karar sonrası Moskova’da yaşayan Rusya uzmanı Ümit Nazmi Hazır, söz konusu hamlenin altında yatanları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Ümit Nazmi Hazır

Rusya’nın anlaşmanın uygulanmasından uzun süredir şikâyetçi olduğunu belirten Hazır, rahatsızlığın nedeni olarak sevkıyatların büyük bölümünün bahsedildiği gibi düşük gelirli ülkeler yerine zengin bölgelere gitmesini örnek gösterdi. Hazır, “Moskova’nın bir diğer rahatsızlığı ise Rus tahılı, gübresi ve zirai ilaçlarının ihracatı üzerindeki ticari kısıtlamaların kaldırılmasına söz verildiği ancak bunun tamamen gerçekleşmemesi oldu” dedi. “Karar ile Rusya’nın Batı’ya karşı elinde bir koz daha bulundurmak istediği anlaşılıyor” yorumunu yapan Hazır, Rusya’nın, Kırım’daki Kerç Köprüsü’nün patlatılması sonrası Ukrayna’dan gelecek böylesi saldırılara farklı düzlemlerde karşılık verdiğini belirtti. Anlaşma öncesinde Rusya’nın “Gıda krizine yol açıyor” diye suçlandığını söyleyen Hazır, “Mutabakat sonrasında da Moskova, ‘Dünyayı tahıl krizinden biz kurtardık’ diyerek kendisini öne çıkardı” ifadelerini kullandı. Rusya uzmanı Hazır, “Ancak bu söylemin Batı’da bir karşılığı olmadı, yani Kremlin’in ‘olumsuz’ imajında bir değişiklik yaşanmadığı için Moskova, mutabakatın kendisine ‘ciddi’ bir katkı sağlamadığını düşündüğünden geri çekilebildi” diye konuştu.