Yüzlerce nadir bitki ve liken türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:58

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:58

ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, nesli tükenmekte olan 771 nadir bitki ve liken türü küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Araştırmacılar, bu tehdidi değerlendirmek ve incelemek için "çok az plan" olduğu konusunda uyardı.

Araştırmacılar, nesli tükenmekte olan vahşi hayvanlar üzerindeki etkiyi incelemek için kullanılan mevcut değerlendirme araçlarını kullanarak, bunu 771 bitki ve liken türüne uyguladı.

Çalışma sonucunda listedeki tüm bitki ve liken türlerinin iklim değişikliği nedeniyle en azından "hafif tehdit altında" olduğu tespit edildi.

Çalışmanın baş yazarı ve araştırmacı Amy Wrobleski, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Çok az koruma planı iklim değişikliğini doğrudan ele alacak eylemler içermektedir. İklim değişikliği sadece insanların yaşamlarını değil, aynı zamanda nadir ve nesli tükenmekte olan türleri ve her gün etkileşimde bulunduğumuz ekosistemleri de etkileyecektir."

Wrobleski, bu türlerin çoğunun iyileşmesini sağlamak için doğrudan eyleme geçilmesi gerektiği çağrısı yaparak, "Önümüzdeki yüzyılda koşullar değişmeye devam ettikçe, net ve odaklanmış hedefler türlerin başarılı bir şekilde kurtarılması için daha da hayati hale gelecektir" dedi.

Araştırmacılar, çalışma sonucunda ortaya çıkan bulguların nesli tükenmekte olan bitki ve likenlerin korunmasına yardımcı olacağını umuyor.