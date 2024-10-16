Öğrenciler, eğitim politikasını protesto etti: Devlet Başkanı hedefte
Arjantin'de yüzlerce üniversite öğrencisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikasını protesto ederek, eğitime daha fazla finansman ayrılmasını istedi.
Ulusal basında çıkan habere göre, başta başkent Buenos Aires olmak üzere çok sayıda kentte gösteri düzenleyen öğrenciler, hükümete tepki gösterdi.
Milei'nin ulusal üniversitelere daha fazla finansman sağlanmayacağı yönündeki sözlerini protesto eden öğrenciler ve öğretim üyeleri, sokaklarda ders işledi.
Devlet üniversitelerinin yetersiz bütçe nedeniyle öğrencilere gerekli eğitim kalitesini sunamadığını kaydeden öğrenci kolektifleri, gösterilerinin birçok üniversiteye sıçrayacağını belirtti.
Devlet Başkanı Milei ise açıklamasında, düşük gelirli ailelere mensup çocukların kamu üniversitelerinden gereğince istifade edemediğini savunarak, "Ulusal üniversiteler, üst sınıf ve orta sınıf çocuklar dışında kimseye hizmet etmiyor" ifadesini kullandı.
Ülkede yaklaşık 2 milyon kişinin eğitim gördüğü ulusal üniversiteler ile hükümet arasında bir süredir bütçe krizi yaşanıyor.
Hükümet, üniversitelerin siyasi gösterilere alet edildiğini ve merkezi bütçeden aktarılan finansmanın usulünce kullanılmadığını düşünüyor.
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