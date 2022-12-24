Harran Üniversitesi'nde adrese teslim kadro iddiası!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İddialara göre yakın bir tarihte aynı isme ikinci kez adrese teslim kadro ilanı açıldı. 11 Ekim 2022 tarihinde açılan ilanda, daha önceki ilanlarda yer almayan bir madde eklendi. Buna göre, “Profesör unvanı alanlar doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına, doçent unvanı alanlar da doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır” maddesi eklendi. Söz konusu maddenin, doçent ünvanı alıp kadrosunu henüz almamış kişilerin başvurusunu engellemek için getirildiği yorumu yapıldı.

ÇALIŞMA ALANIYLA İLGİLİ MADDE

Yine daha çok fen fakültesi öğrencilerinin doktora yaptığı bu alanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan Şükrü Akmeşe için ise, “Tıp, Diş Hekimliği veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak” maddesinin söz konusu ilana eklendiği öne sürüldü. Bu maddeyle doktorasını bu alanda yapan fen fakültesi mezunu doktoralıların başvurularının engellendiği iddia edildi. İlandaki düzenlemeler bununla da sınırlı kalmadı. İlana “metobolomik alanında çalışmaları olmak” maddesi eklenerek Akmeşe'nin yaptığı çalışmaya işaret edildi.

Akmeşe’nin şu anda üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak kadrosu bulunuyor. Öte yandan iki akademik yayını bulunan Akmeşe’nin hiç atıf almadığı görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kişiye özel ilanların önüne geçmek için 9 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de bir yönetmelik yayımladı. Buna göre, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” maddesi yer alıyor.