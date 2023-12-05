Son dakika... ALES sonuçları açıklandı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:27

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) sonuçları açıklandı.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvuru yapabildiği ALES sınavının sonuçları 5 yıl süre ile geçerli olacak.