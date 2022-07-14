20 yılın en düşük seviyesinden de aşağıda: Euro ve Dolar paritelerinde alışılmamış tablo
Dolar küresel piyasada güçlenmeye devam ediyor. Dolar/Euro paritesi 1'in altına inerek 0.9971'den işlem görürken TL paritelerinde ise dolar Euro'yu geçti.
ABD'deki rekor enflasyon sonrası faiz artırımı sinyallerinin gelmesiyle dolar majör para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.
Dolar/Euro paritesi 20 yılın en düşük seviyesinden aşağı indi. Parite şu sıralarda 0.9971'den işlem görmeye başladı. Faiz artırım mesajları doların güçlenmesinde etken oluşturdu.
DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109.245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.
DOLAR EURO'YU GEÇTİ
ABD'de 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda depremler yaşanırken, dolar güçlü seyrini korumaya devam etti.
Doların diğer para birimleri karşısındaki yükselişi dolar/TL'ye de yansıdı.
Şu dakikalarda dolar/TL 17.4925 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 17.4561 seviyesinden işlem görüyor.
İki para biriminin TL karşılığında yaşanan değişim alışılmışın dışına çıktı ve dolar Euro’yu geçti.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!