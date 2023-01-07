2022’deki vergi incelemelerinin ve cezaların bilançosu belli oldu

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:54

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vergi incelemelerine ilişkin bilgi verdi.

Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:

"2022'de yürütülen vergi incelemelerinde, incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarlarıyla, vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

Bakanlığımız vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207 bin 958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik."

Nebati, tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23 bin 780 mükellef hakkında 24 bin 466 vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişilere yönelik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.