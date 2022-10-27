5. Hatay Tarım Fuarı açıldı

27 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Expo Alanı'nda gerçekleşen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, iklimi dolayısıyla birçok ürünün yetiştirildiği kentin tarımda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Belediye olarak tarımın gelişmesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Savaş, bu kapsamda üreticilere desteklerde bulunduklarını belirtti.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Savaş, katılımcı firmalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ve diğer ilgililerin katılımıyla fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar 29 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.