5 ildeki 12 yer ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:59
5 ildeki 12 yer ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Abone Ol google-news

5 ilde doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya’daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, Bolu’nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir’in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin’in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı’nın “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. 


bolu Balıkesir Erzurum Mersin sakarya

İlgili Haberler

'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de

'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1102 yeni hâkim ve savcının ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1102 yeni hâkim ve savcının ataması yapıldı
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

En Çok Okunan Haberler