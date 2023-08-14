55 yaşındaki işçi beton zemine düşüp hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta çalıştığı inşaatta bastığı kalasın kırılması sonucu 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşen 55 yaşındaki Adem Kar, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Kar, çalıştığı apartman inşaatının birinci katında, üzerine bastığı kalasın kırılması sonucu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Adem Kar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Adem Kar’ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Sağanak ve fırtına geliyor!