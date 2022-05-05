AB'den Moldova'ya 52 milyon Euro destek

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:57

AB Komisyonu, Covid-19 salgını, doğal gaz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

AB'nin Moldova için 52 milyon Euro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin reformlarına, ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon Euro makro finansal destek, 53 milyon Euro bütçe desteği, 13 milyon Euro insani yardım, 15 milyon Euro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon Euro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunabiliyor.