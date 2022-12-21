AB'nin gaz tüketimi kış öncesi düşüşte
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğalgaz tüketimleri, ağustos-kasım döneminde önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 20.1 altına indi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğalgaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri yayımladı.
Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-kasım döneminde, 2017-2021 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 20,1 altında gerçekleşti.
Bu dönemde, AB üyesi 24 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 5 yılın ortalamasının altında kaldı.
Ayrıca, AB üyesi 18 ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.
TÜKETİMİ EN FAZLA DÜŞEN FİNLANDİYA
Doğalgaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 52,7 ile Finlandiya, yüzde 43,2 ile Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya oldu.
İrlanda, İspanya, Çekya, Portekiz, İtalya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.
Öte yandan, doğalgaz tüketimi Malta'da yüzde 7,1 ve Slovakya'da yüzde 2,6 artış gösterdi.
AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.
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