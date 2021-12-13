Akaryakıt satışları düştü

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:03

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar yüzde 1,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 52,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

TÜİK’e göre takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 6,4 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 59,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,8 yükseliş kaydetti.