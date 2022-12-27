Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 94 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 79 bin lira, en yüksek 1 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 94 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 108 milyon 486 bin 981,10 lira, işlem miktarı ise 2.852,73 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 153 milyon 267 bin 651,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz, TROY Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.099.000,00
|1.790,60
|En Düşük
|1.079.000,00
|1.790,00
|En Yüksek
|1.110.000,00
|1.822,00
|Kapanış
|1.094.600,00
|1.795,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.097.613,42
|1.807,66
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.108.486.981,10
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.852,73
|Toplam İşlem Adedi
|69
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