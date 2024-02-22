Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:03

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 10 bin lira, en yüksek 2 milyon 115 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 101 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 29 bin 308,25 lira, işlem miktarı ise 1.162,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 389 milyon 200 bin 870,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.