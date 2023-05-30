Avrupa gaz fiyatlarında düşüş sürüyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.05.2023 - 07:00

Avrupa gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce arzı kısmaya başladığı 2021 ortasından bu yana en düşük seviyeye inerken bu durumun enflasyonun tersine dönmesi ve tüketicilerin rahatlama yaşamasına yardımcı olacağı değerlendiriliyor.

Vadeli gaz fiyatlarında şimdiden üçte iki oranında düşüşe karşılık gelen gerileme sadece hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskıyı hafifletmedi. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elideki en büyük pazarlık kozlarından biri oaln bölgeye gaz arzını kısma kabiliyetini de baltalıyor.