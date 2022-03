Ayşekadın fasulyenin kilosu 100 lirayı buldu

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Bu yıl diğer yıllara oranla daha soğuk geçen kış mevsimi nedeniyle birçok sebze ürünü fiyatlarında da ciddi artış gerçekleşti. Havanın eksi derecelere kadar düşmesi sebebiyle Antalya ve bölgesindeki seralarda don olayları gerçekleşmesi, bitkilerin aşırı soğuktan kaynaklı strese girmesi ve verimin azalması, piyasaya ürün sevk miktarını da ciddi ölçüde düşürdü. Üründeki düşüş ise girdiği mali artışla birlikte mevsim boyunca fiyatlara yansıdı. Biberden domatese, patlıcandan salatalığa sebze ve meyvelerdeki yüksek fiyattan hem tüketici hem üretici oldukça mutsuz.

80-100 TL ARASI

Semt pazarlarında son günlerin fiyat rekorunu ise ayşekadın fasulye kırdı. Kış mevsim şartlarının hüküm sürdüğü bu süreçte, sadece Antalya'da Gazipaşa-Alanya bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kumluca ve Demre bölgelerinde çok az miktarda üretilen ayşekadın fasulyenin kilogramı, pazarda 80 ila 100 TL'ye satışa sunuluyor.

FASÜLYE MEVSİMİ DEĞİL

Muratpaşa Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki semt pazarında çalışan Celal Karaman, Gazipaşa'dan getirdiği az miktardaki ayşekadın fasulyenin kilosunu 80 TL'den satışa çıkardı. Saat 07.00'de tezgah açtığını söyleyen Karaman, öğle saatlerine kadar sadece 1 kilo fasulye satabildiğini belirtti. Fasulye fiyatının yüksek olmasının nedeninin soğuk hava ve mevsimi olmamasına bağlayan Karaman, “Şu an sadece Gazipaşa'da çıkıyor. Az çıktığı ve alıcı çok olduğundan fiyatı pahalı, maliyet de yüksek şu an. Bugün fazla değil, 1 kilo satabildik. Gazipaşa'da serada yetiştirilebiliyor, şu an açıkta olmaz zaten" ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİN MALİYETİ YÜKSEK

Diğer ürünlerin de aynı oranda yüksek olduğunu anlatan Karaman, “Domates, Demre'den geliyor. Bize gelişi 21 TL, masrafları hariç, hal çıkış ücreti, mazot parası, poşetin kilosu 50 TL. Patlıcan 25 TL, salatalık 20-25 TL, biberler 50 TL, kırmızı kapya 25 TL. Cin biber 80 lira, o da olmadığından. Pazarda şu an bir tek bende var" dedi.

KİLOSU 100 TL

Aynı pazarda fasulyenin bulunduğu iki pazar çalışanından biri olan Nasuh Çağıl fasülyenin kilosunu 100 TL'den satışa sunuyor. Çağıl, fasulyenin fiyatının yüksek olmasının sebebini şu cümlelerle açıkladı: “Sert bir kıştan çıktık, havalar soğuk ondan dolayı ürün yok. Şu anda sadece Gazipaşa-Alanya bölgesinde üretim var. Kumluca, Demre, Mersin'de ise çok az. Seralarda şu an zaten her şey zor üretiliyor. Günlük sattığımız 5-10 kilo, ama bu fiyata bile çiftçiyi kurtarmıyor."

SERALARDA SERPİŞTİRİLİYOR

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, mevsim olarak fasulyenin üretim dönemi olmadığını, bazı seralarda asıl üretilen ana ürün aralarına serpiştirilerek çok az miktarda üretildiği için fiyatın da bu nedenle yüksek olduğunu söyledi. Yılmaz, hale günlük çok az miktarda fasulye geldiğini, gece ilk saatlerde gelen ürünün stoklarının bittiğini söyledi.