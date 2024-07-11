Bakan Şimşek: 'Finansman maliyetleri düşüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimin arttığını açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.''
Risk priminin gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını belirten Şimşek, ''Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti
- 'Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz'
- Emekli maaşları için kritik toplantı
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- Tarihi bina alev alev: Kubbesi çöktü
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- Ünlü isim, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu: 'Korkunç!'
- AKP'den 'beklemeyin' yanıtı!