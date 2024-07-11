Bakan Şimşek: 'Finansman maliyetleri düşüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:05
Bakan Şimşek: 'Finansman maliyetleri düşüyor'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimin arttığını açıkladı. 

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.'' 

Risk priminin gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını belirten Şimşek, ''Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur" ifadelerini kullandı.


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