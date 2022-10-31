Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Bakanlık, kasım-ocak dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 102,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 176,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
Bütçe performansı Hazine'yi daha yüksek iç borçlanma yapmaya yöneltiyor.
Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım-ocak döneminde 102,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlığın Kasım 2022-Ocak 2023 dönemi iç borçlanma stratejisinde, kasımda 31,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 57 milyar liralık, aralıkta 24,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,4 milyar liralık, Ocak 2023'te de 46,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 69,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Kasım ayındaki iç borçlanmanın 49,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık iç borçlanmasının 46,2 milyar lirasının piyasadan, 3,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2023'teki iç borçlanmanın ise 60,9 milyar lirasının piyasadan, 5,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
DIŞ BORÇLANMAYA GİDİLMEYECEK
Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.
Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kasımda 39,3 milyar liralık, aralıkta 30,7 milyar liralık ve Ocak 2023'te de 54,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
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