BDDK açıkladı: Bankaların alacakları 160 milyara yükseldi

03 Şubat 2022 Perşembe, 16:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre; sektörün kredi hacmi, 28 Ocak 2022 itibarıyla 33 milyar 897 milyon lira arttı.

Aynı dönemde toplam kredi hacmi, 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liradan 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalar arası dahil), geçen hafta yüzde 0,3 oranında artarak 5 trilyon 429 milyar 204 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 776 MİLYAR 652 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

BDDK verilere göre; tüketici kredileri tutarı, 28 Ocak itibarıyla 2 milyar 318 milyon lira artarak 776 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 300 milyar 740 milyon lirası konut, 12 milyar 713 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 199 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı, 1 milyar 701 milyon lira yükselerek 700 milyar 75 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artarak 210 milyar 681 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 85 milyar 944 milyon lirası taksitli, 124 milyar 737 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre; bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 28 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 465 milyon lira artarak 160 milyar 950 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 831 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.