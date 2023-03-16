Bütçede büyük açık

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 07:00

Şubat 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 93.9 artışla 389.4 milyar lira, gelir yüzde 19.1 düşüşle 218.8 milyar lira ve açık 170.6 milyar lira oldu. Şubat 2022’de 69.7 milyar lira fazla verilmişti. Yine geçen ay faiz gideri yüzde 21.6 düşüşle 34.2 milyar lira, vergi geliri yüzde 0.4 düşüşle 179.6 milyar lira oldu.

Yılın ilk iki ayında ise gider yüzde 104.9 artışla 710.7 milyar TL, gelir yüzde 13.7 artışla 507.9 milyar TL ve açık 202.8 milyar lira oldu. Ocak-Şubat 2022’de 99.8 milyar lira fazla oluşmuştu.

Böylece bu yılki toplam 659.4 milyar liralık açık hedefinin neredeyse üçte biri iki ayda gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ek bütçe kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca ilk iki ayda faiz gideri yüzde 4 düşüşle 55.6 milyar TL, vergi geliri yüzde 31.9 artışla 432.4 milyar TL oldu.

Diğer detaylar ise şöyle: