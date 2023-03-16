Bütçede büyük açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı merkezi yönetim bütçe verileri, Şubat 2023’te depremin de etkisiyle büyük açık oluştuğunu gösterdi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00
Bütçede büyük açık
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Şubat 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 93.9 artışla 389.4 milyar lira, gelir yüzde 19.1 düşüşle 218.8 milyar lira ve açık 170.6 milyar lira oldu. Şubat 2022’de 69.7 milyar lira fazla verilmişti. Yine geçen ay faiz gideri yüzde 21.6 düşüşle 34.2 milyar lira, vergi geliri yüzde 0.4 düşüşle 179.6 milyar lira oldu.

Yılın ilk iki ayında ise gider yüzde 104.9 artışla 710.7 milyar TL, gelir yüzde 13.7 artışla 507.9 milyar TL ve açık 202.8 milyar lira oldu. Ocak-Şubat 2022’de 99.8 milyar lira fazla oluşmuştu.

Böylece bu yılki toplam 659.4 milyar liralık açık hedefinin neredeyse üçte biri iki ayda gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ek bütçe kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca ilk iki ayda faiz gideri yüzde 4 düşüşle 55.6 milyar TL, vergi geliri yüzde 31.9 artışla 432.4 milyar TL oldu.

Diğer detaylar ise şöyle: 

  • Cari transfer uçtu: Şubat 2022’de 74.1 milyar lira olan cari transferler geçen ay 193.6 milyar liraya fırladı. İlk iki ayda da 138.2 milyar liradan 340.1 milyar liraya çıktı. 

  • “Örtülü” devam: Nereye harcandığı gizli tutulan örtülü ödenekten şubatta 373.3 milyon lira harcama yapıldı. İki aylık harcama toplamı 561.8 milyon liraya çıktı. 

  • Görev zararları: Görevlendirme gideri şubatta 52.4 milyar lira, ilk iki ayda 92.1 milyar lira oldu. Şubatta TMO’ya 2 milyar lira, EÜAŞ’a 9 milyar lira, BOTAŞ’a 16 milyar lira aktarıldı.

  • Afet dönüşüm: Afet riski altındaki alanların dönüşüm giderleri için şubatta 5.6 milyar lira harcandı. Ocakta bu rakam 127.7 milyon liraydı.

  • KKM ve bütçe: Kur korumalı mevduat (KKM) için şubatta 631.9 milyon lira, ilk iki ayda 2.1 milyar lira ve 2022 ile birlikte 94.6 milyar lira aktarıldı. 

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