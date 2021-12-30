Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi

30 Aralık 2021 Perşembe, 08:46

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.