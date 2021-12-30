Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi
Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3,500 TL'den 5,000 TL'ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı