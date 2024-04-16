Çeyiz parası alırsam annem ve kardeşimin aylığı azalır mı?
Çeyiz parası alırsam annem ve kardeşimin aylığı azalır mı?, Emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesi alabilir miyim?, Nasıl emekli olurum? İşte, merak edilen sorularınızın yanıtı...
Soru: 2007 yılında ölen SSK’li
babamdan dolayı annem,
kız kardeşim ve ben; dul ve
yetim aylığı alıyoruz. Bu yaz
evleneceğim. Kız kardeşim ve ben
2250’şer TL, annem ise 4500 TL
aylık almakta. Çeyiz parası talep
etmem halinde annem ile kız
kardeşimin aylığı azalır mı? Ben ne
kadar çeyiz yardımı alırım?
Ölüm aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına almakta oldukları aylığın iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği (halk arasında çeyiz yardımı olarak ifade edilmekte) olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının aylığı, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulmakta, aylığın durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilmektedir. Ek ödeme tutarı evlenme yardımı hesabında dikkate alınmaz.
Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz. Dosyadaki diğer hak sahiplerinin aylıkları, evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenir. Evlenme ödeneği talep etmeniz halinde, aylığınız kesilir ve ek ödeme tutarı hariç olmak üzere almakta olduğunuz aylığın 24 katı tarafınıza evlenme ödeneği olarak verilir. Bu durumda, anneniz ve kız kardeşinizin aylığı iki yıl boyunca hisse değişikliği yapılmadan ödenmeye devam edilir. Çünkü mevcut durumda annenizin hissesi yüzde 50, sizin ve kız kardeşinizin hissesi yüzde 25’tir.
İki yılın sonunda, annenizin ve
kardeşinizin hisseleri aynı kalmakla
birlikte bunlara hisseleri karşılığı
ödenecek aylık tutarları; 2008/Ekim
öncesi ölen sigortalıların iki hak
sahibine (eş yüzde 60, çocuk yüzde
30) ödenecek alt sınır aylığı ile yine
5510/ek 19. maddeye göre belirlenen
alt sınır aylığının hak sahiplerinin
hisselerine göre belirlenen aylık
tutarları ile mukayese edilir ve yüksek
olan aylık ödenir.
Netice itibarıyla, evlenmeniz
halinde aylığınız kesilecek olup
evlenme ödeneği talep etmeniz veya
etmemeniz anneniz ve kardeşinizin
hissesinde ve aylığında bir değişiklik
yaratmayacaktır.
EMEKLİ AYLIĞI VE EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ALABİLİR MİYİM?
Soru: 02/10/1972
doğumluyum. Çalışma hayatıma
02/01/1995 tarihinde 4/a-SSK
statüsünde başlayıp, 08/07/2010
tarihi itibarıyla da 4/c kamuya
geçtim. SSK’li olarak çalıştığım
süre için hizmet birleştirme yaptım.
4/c statüsünde kurum hizmetim
13 yıl 5 ay, 4/a statüsünde 3472
gün, özel banka sandığında 377
gündür. Bu şartlar altında Emekli
Sandığı’ndan emekli olup ikramiye
alabilir miyim? Berna K
Sigortalılık başlangıç tarihinizin 8
Eylül 1999 öncesi olması nedeniyle
EYT kapsamındasınız ve 2829 sayılı
yasa gereği birden fazla statüde
(SSK, 506/geçici 20.mad. sandığı
ve Emekli Sandığı) hizmetinizin
bulunması nedeniyle son yedi yıllık
fiili hizmet süresi içinde Emekli
Sandığı’na tabi hizmetinizin daha
fazla olması nedeniyle bu kapsamda
emekli olabilirsiniz.
EYT kapsamında olduğunuz için yaş
koşulu aranmamakla birlikte 20 tam
yıl (7200 gün) hizmetinizin olması
gerekiyor. 13 yıl 5 ay=4830 gün
devlet memurluğu, 3472 gün SSK ve
377 gün banka sandığı hizmeti olmak
üzere toplam 8679 gün hizmetinizin
bulunduğu anlaşılıyor. Bu durumda,
4/-c yani devlet memurluğundan
emekli olabilir ve kamuda geçen
hizmet süreleriniz için emeklilik
ikramiyesi alabilirsiniz.
NASIL EMEKLİ OLURUM?
Soru: 6/7/1960 doğumluyum. İlk
sigorta başlangıcım 23/6/2005.
Mevcut durumda prim ödeme gün
sayım 5630 ve temmuz ayında
65 yaşında olacağım. 7000 prim
gün sayısını doldurmadan emekli
olma şansım var mı? Halen özel
sektörde çalışıyorum ama artık
çalışma gücüm yok. Ben nasıl
emekli olabilirim?
23/6/2005 işe giriş tarihinize
göre SSK kapsamında emeklilik
koşullarınız;
- 58 yaş ve en az 7000 gün veya,
- 58 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi
ve en az 4500 gün.
Birinci koşula göre durumunuz
değerlendirildiğinde; 58 yaş şartı
yerine gelmiş olmakla birlikte,
5630 gününüzün bulunması (7000-
5630=1370) nedeniyle emeklilik için
aranan 7000 günün doldurulması
için yaklaşık dört yıl daha prim
ödemeniz gerekmektedir. İkinci
koşula göre ise 58 yaş ve 4500 gün
şartları yerine gelmiş olmakla birlikte
25 yıllık sigortalılık süresi 23/6/2030
tarihinde dolacaktır. Dolayısıyla,
bu durumda genel koşullara göre
hemen emekli olmanız mümkün
görünmemektedir. Ancak kanunda
özel koşullarda bulunmaktadır.
Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden
yararlanan (engellilik derecesi
en az yüzde 40 olmak kaydıyla)
sigortalılara yaş koşulu aranmaksızın
engellilik derecelerine göre daha
uygun koşullarda emekli aylığı
bağlanmaktadır.
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