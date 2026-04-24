Soru: Kamuda eğitim müfettişi olarak görev yapıyorum. 1999- 2000 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. Askerlik döneminde her ay maaşımdan yüzde 10 oranında OYAK’a kesinti yapılmıştı. Terhis sonrası yapılan kesintiler bize iade edilmedi. İade için en az 3 yıl aidat ödemek gerekiyormuş. Benim gibi askerliğini yedek subay olarak yapan yüz binlerce kişi bulunmaktadır. Yedek subayların 3 yıl aidat ödeme şansı bulunmamaktadır. Bizlerden yapılan kesintilerle OYAK dev bir holding olmuştur. OYAK’tan kâr payı almak istiyoruz. Fatih T.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı kanunla kurulmuş ve özel hukuk hükümlerine tabi bir fon olup Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına (asker veya sivil) emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları sağlamaktadır. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları SGK’den 4/c kapsamında emekli olduklarında, emeklilik durumu OYAK’a da bildirilmekte ve OYAK tarafından yapılan kesintilerin sürelerine göre üyelere aylık bağlanmakta ya da toplu ödeme yapılmaktadır.

Yedek subaylık döneminizde OYAK’a kesinti yapıldığını belirtmektesiniz. OYAK’a yapılan kesintilerin tarafınıza ödenmesi için müracaat ettiğiniz ve yapılan kesintilerin geri alınması için 3 yıl askerde kalma koşulunu yerine getirmediğiniz için talebinizin reddedildiği anlaşılmaktadır. OYAK’a yapılan kesintiler için 3 yıldan fazla, 10 yıldan az üyeliği olanlar için ayrıldıklarında sadece kendi maaşlarından kesilen ana parayı (birikmiş aidatı) alabilmekteler. 3 yıldan az süresi olanlara ödeme yapılmamaktadır. Elbette burada sizin gibi askerlik hizmetini 3 yıldan az yapmak zorunda olan binlerce kişi için bir mağduriyet söz konusudur. Ödediğiniz aidatların hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Bu durumun ilgili kurum tarafından yeniden değerlendirilmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekir. Yargı yoluna başvurmanız anayasal hakkınızdır. Öte yandan, yedek subaylık dönemi hizmetinizin her yılı için SGK’den emeklilik ikramiyesi alma hakkınız bulunmaktadır.

MEMUR EMEKLİSİ HAK SAHİBİ, ÖLEN BABADAN AYLIK ALAMAZ MI?

Soru: 2015 yılında memur olarak çalışırken emekli oldum ve hiç evlenmedim. 2012 yılında SSK emeklisi olan babamı kaybettik ve anneme aylık bağlandı. 2025 yılında babamdan yetim aylığı talebim reddedildi. SSK emeklisi olsam, babam memur emeklisi olsa alabilecekmişim. Çevremde benzer durumda olanları öğrendim. Sonuçta babamdan aylık bağlanır mı? Nihan Ö.

5510 sayılı kanunun 34. maddesinde, ölen ana/babalarından dolayı kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması; yaş koşulu aranmaksızın, kız çocuğunun evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması, 5510 sayılı kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması şartlarına bağlanmıştır. Buna göre, babanız SSK emeklisi, sizin de memur emeklisi olmanız nedeniyle belirtilen madde gereğince babanızdan ölüm aylığı bağlanması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı almakta iken ölen iştirakçilerin hak sahibi kız çocuklarına, bu kanun kapsamında yetim aylığı bağlanması için kız çocuğunun bekâr, dul veya boşanmış olması ile memur veya memur emeklisi olmaması gerekmektedir. Kız çocuğunun SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı veya emekli olması, babadan aylık almasına engel değildir.

Bu durum, ölen sigortalının tabi olduğu kanuna göre değişmektedir. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim sonrasında ilk defa devlet memuru olanların hak sahipleri hakkında 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanmaktadır.

EMEKLİ AYLIĞI MİKTARI DEĞİŞİR Mİ?

Soru: 1999 yılında yüzde 80 engelli kadrosunda lisans muzunu olarak devlet memuru oldum ve halen şef kadrosu, 1. derecenin 4. kademesinde görev yapmaktayım. 15 yılda emekli olma hakkım varken düşük maaş nedeniyle emekli olamadım. 27 yılı doldurdum emekli olursam maaşım ve ikramiyem ne olur? Engelli memurun emekli olurken diğer memurlardan avantajı nedir? Sinan K.

5434 sayılı kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası gereğince engelli emeklilik hakkınız bulunmaktadır. Devlet memurlarında hizmet süresi üzerinden emekli aylığı hesaplandığından, engelli emeklilik ile normal emeklilik arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 27 yıl hizmet üzerinden bugün hesaplanacak emekli aylığı 34.604 TL, emeklilik ikramiyesi ise 1.095.974 TL’dir.

