1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22/4/2026 tarihli ve 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla İlgili Mevzuat Çerçevesinde Öne Çıkan Değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1-Analık İzin Süresi Toplamda 24 Haftaya Yükseltildi.

-İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve 926, 2692 ve 2803 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerle memur ve işçi kadınların doğum sonrası izin süreleri sekiz haftadan onaltı haftaya, toplamda yirmidört haftaya çıkartıldı. 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, uzatılan analık izin sürelerine paralel olarak bu sürelerde ödenen geçici iş göremezlik ödeneği süreleri de uyumlu hale getirildi.

-Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs itibariyle analık izin süreleri dolmuş olanlara, sekiz hafta daha izin verilebilecek.

-Yine kadın memur ve işçilerin isteği, sağlık durumlarının uygun olması ve doktor onayıyla doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışma süreleri iki haftaya düşürüldü.

2-İşçiler İçin Babalık İzin Süresi Uzatıldı.

İş Kanunda yapılan değişiklikle, işçilere eşlerinin doğum yapması halinde verilen 5 günlük ücretli izin süresi, 10 güne çıkartılarak memurlarla eşitlendi.

3-Koruyucu Ailelere 10 Günlük İzin, Prim Ödeme Desteği

-Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçi ve memurlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün izin verildi.

-Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerde eşlerden birinin, sigortalı olarak ay içerisinde otuz günden az çalışması ya da tam gün çalışmaması sebebiyle isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigortalılık veya iştirakçilik kapsamında ödediği primin, asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak tutarı, ödeme belgesinin ibrazı hainde Devlet tarafından karşılanacak.

4-Çocuklarla Çalışılan İşyerlerine Yasaklar, Denetim ve Kontrol Getiriliyor.

Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar; kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, internet kafeleri ve salonları, e-oyun yerleri, çocuk spor okulu, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen iş yerlerini şahsen işletemeyecek, bu işyerlerinde çalıştırılmayacak ve bu işyerlerinde herhangi bir sıfatla fiilen görev almayacaklar. Bu yerlerde çalışanlardan her altı ayda bir adli sicil kaydı istenilecek. Bu kişileri çalıştıranlara, her bir kişi başına brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecek.

5- Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Getirilen Sınırlamalar ve Yükümlülükler

Sosyal ağ sağlayıcı;

-15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuldu.

-15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak ve alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcısının kendi internet sitesinde yayınlanacak.

-Açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçlarını sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına, kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

-Aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü kılındı.

-Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararların gereğini derhal ve en geç 1 saat içinde yerine getirmekle yükümlü olacak.

6-Oyun Platformlarının Yükümlülükleri ve Cezai Müeyyideler

-Oyun platformları, usulüne uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Derecelendirilmemiş oyunlar ancak en yüksek yaş kriterine göre derecelendirilerek sunulabilecek.

-Türkiye’den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemek ve temsilci bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmek zorunda olacak.

-Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına BTK tarafından bildirim yapılacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

-İkinci aşamada yükümlülüğün devam etmesi halinde 10 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Buna rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda oyun platformunun internet trafiği bant genişliğinin önce %30, daha sonra %50’ye kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.

6- “Sosyal ve Ekonomik Destek" Ödemelerine Üst Sınır Getirildi.

Sosyal ve ekonomik destek; ailesi veya yakını yanında bakımı için desteklenen çocuklar ve gençler ile hakkındaki korunma kararı veya bakım tedbiri kararı reşit olması nedeniyle sona eren kişilere verilen desteği ifade etmektedir.

Düzenleme ile çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesine yönelik bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Destek ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığı tutarını aşamayacak. Yaş ve öğrenim durumuna göre verilecek destek, üst sınır üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Sosyal ve ekonomik destek, aynı ailede en fazla 2 kişi için sağlanacak. Sosyal ve ekonomik destek, kural olarak destekten yararlanan çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar sağlanabilecek.

Korunma kararı veya bakım tedbiri kararı, reşit olması nedeniyle sona eren kişiler ile sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanırken reşit olan ve aralık vermeksizin örgün yüksek öğrenim programlarına devam eden gençler sosyal ve ekonomik destekten 25 yaşını tamamlayana kadar yararlandırılabilecek.

7-Darülaceze’ye Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar İçin Vergi Düzenlemeleri

7578 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda Darülaceze’ye ilişkin değişiklikler yapılmış ve Darülaceze’ye yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi bakımından indirim konusu yapılabilmesine yönelik hükümler eklenmiş. Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik ve giyecek gibi bağışlar Gelir Vergisi ve KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca Darülaceze’nin yurt içinde ve ilgili mevzuata göre yurt dışında hizmet verebilmesi, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine aşevi hizmeti verebilmesi düzenlenmiş.

8-Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin İstihdam Hakkı

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarında istihdam hakkından yararlanmasına ilişkin şartlar somutlaştırıldı. Bunlar arasında korunma kararı veya bakım tedbiri kararı bulunması, belirli süre kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlanmış olmak, Türk vatandaşı olmak, en az ortaöğretim mezunu olmak ve belirli süre içinde başvuru yapmak yer almakta.

Kamu kurum ve kuruluşlarında dolu kadro ve pozisyon toplamının binde biri, bu kapsamdaki istihdam için ayrılacak. Ayrıca, özel sektörde bu kişilerin çalıştırılması halinde belirli sigorta primlerinin 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanması düzenlenmiş.

9-Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Merkezi İzleme Sistemi

Kanunla yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılması, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının tespiti, suç işlenmesinin önlenmesi ve acil durumlarda erken müdahale sağlanması amacıyla Merkezi İzleme Sistemine bağlı yazılım destekli kamera sistemleri kullanılabilecek.

Bu sistemle elde edilen kişisel veriler, adli veya idari soruşturmaya konu olmaması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, kayıt tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra silinecek.

10-Kadın Konukevlerinde Kalan Kadın ve Çocuklara Net Harçlık

Kanunla kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve geliri bulunmayan veya yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, belirli şartlarla kesinti yapılmaksızın net harçlık verilmesi düzenlenmiş.

Konukevinde kalan kadınların beraberindeki öğrenim gören çocukları ile çeşitli nedenlerle öğrenimine devam etmeyen ve ücretli bir işte çalışmayan çocuklarına da çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklara verilen miktar kadar net harçlık sağlanacak.