Çin'de gayrimenkul krizi: 90 milyar dolar sildi

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:47

Çin'de siyaset gündeminin de ilk sıralarına yerleşen gayrimenkul krizinde şirketlere çıkan fatura da netleşiyor.

Bloomberg Intelligence’in araştırmasına göre Çinli gayrimenkul şirketlerinin hisse değerlerinde 2022 başından bu yana hisselerinde yaklaşık 55 milyar dolar kaybetti.

Bloomberg tahvil endeksi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre sektörün dolar bazlı tahvilleri de yaklaşık 35 milyar dolar değer kaybetti. Yaşanan kayıplarla Çinli şirketlerin hisseleri 10 yıldır görülmeyen seviyelere düşerken, dolar bazı tahvilleri de tarihi düşük seviyelere getirdi.

Pekin yönetiminin, gayrimenkul sektörünü istikrara kavuşturmak için önceliğinin geliştiriciler değil ev sahipleri olduğunu açıklaması sonrası endüstrinin görünümünde kötümserlik daha da hakim olmaya başladı.

PATLAMA YAŞADIĞI DÖNEM GERİDE KALDI

Daha uzun vadede ise yaşlanan nüfus ve gayrimenkulü kamu malı olarak yeniden tanımlamayı hedefleyen politika değişiklikleri sektörün patlama yaşadığı dönemin çoktan geride kaldığına işaret ediyor.

“Kurtarma hamlesi gayrimenkul pazarını ve hane halkı güvenini hedefleyen önlemler içeriyor geliştiriceleri değil” diyen Natixis SA Kıdemli Ekonomisti Gary Ng Pekin’in son dönemde yarım kalan projelerin tamamlanması yönelik hamlelerine dikkat çekerek, “Kayda değer politika değişiklikleri görmek olası olmasa da hızlı gelir büyüme ve gayrimenkul geliştiricilerinin kaldıraçlı gelir elde ettiği dönemin son ermiş olması büyük bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

Çinli geliştiricilerin servetleri, borçların azaltılması yönünde sonu gelmeyen kamu politikası ve ev satışlarında tüm yıl süren düşüşler sonrası bu yıl içinde kesin bir şekilde düşüş yaşadı. Bu durum finansal sisteme sıçrama riski de taşıyan benzerine rastlanılmamış bir nakit sıkışıklığına yol açmış ve sosyal istikrarı tehdit edilmesine neden olmuştu.