Dolar ve Euro günü nasıl kapattı ?

07 Ekim 2022 Cuma, 17:49

Serbest piyasada dolar kuru haftayı; 18.58 liradan, Euro kuru ise 18.13 liradan tamamladı.

Dolar kuru resmi piyasalar açılmadan bu sabah 06.00 sıralarında tarihi zirveyi gördü, 18.61 liraya kadar yükseldi. Resmi işlemlerin başladığında kur, 18.58 liraya kadar geriledi. Pazartesi gününe 18.56 TL seviyesinden başlayan dolar kuru haftayı 18.58 TL’den kapattı.

EURO'DA DALGALANMA SÜRÜYOR

Euro'da ise kur dalgalı seyrini bu hafta da sürdürdü. Haftaya 18.17 TL’den başlayan euro hafta içi 18.41 TL’ye kadar yükseldi ancak orada tutunamadı. Haftanın son işlem gününde 18.10 TL’ye kadar gerileyen Euro resmi işlem saatini 18.13 TL seviyesinden tamamladı.