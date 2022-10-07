Dolar ve Euro günü nasıl kapattı ?
Dolar/TL gün içi yeni zirve olan 19.17'yi gördü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dost ülkeler" olarak özetlediği desteğe rağmen piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) kendisine ait döviz rezervlerindeki düşüşü izliyor. Kapanışı 18.58 bandında gerçekleştirdi.
Serbest piyasada dolar kuru haftayı; 18.58 liradan, Euro kuru ise 18.13 liradan tamamladı.
Dolar kuru resmi piyasalar açılmadan bu sabah 06.00 sıralarında tarihi zirveyi gördü, 18.61 liraya kadar yükseldi. Resmi işlemlerin başladığında kur, 18.58 liraya kadar geriledi. Pazartesi gününe 18.56 TL seviyesinden başlayan dolar kuru haftayı 18.58 TL’den kapattı.
EURO'DA DALGALANMA SÜRÜYOR
Euro'da ise kur dalgalı seyrini bu hafta da sürdürdü. Haftaya 18.17 TL’den başlayan euro hafta içi 18.41 TL’ye kadar yükseldi ancak orada tutunamadı. Haftanın son işlem gününde 18.10 TL’ye kadar gerileyen Euro resmi işlem saatini 18.13 TL seviyesinden tamamladı.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- CHP bu yazıyı iyi oku!
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İddialar yenir yutulur gibi değil!
- İlk kez rakam paylaşıldı