Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 07:00

Yurtdışında Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

OCAKTA REKOR CARI AÇIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi.

Konut satışlarında deprem etkisi

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta deprem etkisiyle 80 bin 31 olarak Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

BÜTÇEDE BÜYÜK AÇIK

Merkezi yönetim bütçe dengesinde ocak ayında 32,2 milyar TL olarak gerçekleşen açık, deprem felaketinin yaşandığı şubatta vergi gelirlerindeki düşüşle 170,6 milyar TL'ye yükseldi. Bu, 2006'ya kadar giden veride en yüksek aylık açık olarak kayda geçti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI SÜRPRİZ YAPMADI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankacılık krizi ortasında dikkatle izlenen faiz kararını açıkladı. Banka faizleri 50 baz puan artırdı. Piyasa genelinde 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi vardı. Fakat Credit Suisse krizi dolayısıyla bazı piyasa aktörleri bankanın 25 baz puanla temkinli artış yapmasını da öngörmüştü.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: ENFLASYON VE DOLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde şubat ayının ardından mart anketinde de enflasyon beklentileri yükseldi. Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 31.63'e yükseldi.