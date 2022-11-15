Euro dolar paritesinde dikkat çeken dalgalanma: Euro ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)
Euro’da dikkat çeken dalgalanmalar sürüyor. Euro/dolar paritesi yeniden 1 kritik eşiğinin üzerinde artışa geçti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,9, Eylül 2021'e göre de yüzde 4,9 artış kaydetti.
AB'de de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA
AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile Macaristan ve Hollanda'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,2 ile Litvanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,6 ile Estonya'da tespit edildi.
Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 31 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile Danimarka'da ve yüzde 14,2 ile Malta'da artarken, Estonya'da yüzde 7,5, Letonya'da yüzde 3,7 ve Slovakya'da yüzde 1,9 geriledi.
EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?
Güne 1,0329 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:57 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 1,0340'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0272, en yüksek 1,0363 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0331 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.10.2022 tarihinde 0,9705 ile son bir ayın en düşük, 11.11.2022 tarihinde ise 1,0364 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO/TL NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 19,2100
liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,2120 lira olarak belirlendi.
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