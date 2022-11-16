Euro/dolar paritesinde yükseliş hakim: Euro ne kadar? (16 Kasım 2022)

16 Kasım 2022 Çarşamba, 09:24

Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "ultra şahin" tonu korudukları görülürken, Euro/dolar paritesi dün 1.0480'le 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ECB yetkililerinin programlarının bugün de yoğun olduğu dikkati çekerken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Asya'da borsalar, doğu Avrupa'dan gelen haberlerle güne satış ağırlıklı bir seyirle başlasa da, seans içinde Japonya borsası kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0353 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:12 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,0368'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0280, en yüksek 1,0481 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0356 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.10.2022 tarihinde 0,9705 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.3040 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3060 lira olarak belirlendi.

